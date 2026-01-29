Scènes d’été Matt Pokora Théâtre de la Mer Sainte-Maxime

Scènes d’été Matt Pokora

Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 21:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Après avoir enflammé les plus grandes salles et réuni plus de 500 000 spectateurs lors de sa tournée des 20 ANS, Matt Pokora revient en 2025 avec ADRÉNALINE TOUR .

Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com

English : Summer Scenes Matt Pokora

After setting the biggest venues ablaze and bringing together more than 500,000 spectators during his 20th Anniversary tour, Matt Pokora returns in 2025 with ADRENALINE TOUR .



A sensational new show, accompanied by an extraordinary stage design conceived to create a unique shared experience with the audience.



Renowned for his exceptional stage performances, Matt Pokora continues to push the boundaries of theatrical production and will once again be surrounded by his dancers and musicians in an exceptional setting to offer you a breathtaking show.



It promises to be a pure concentration of emotion and shared experience. An endless adrenaline rush!

Once the show is over, you’ll only have one desire… to see it again!

