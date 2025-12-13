Scènes d’été Rosemonde, le spectacle Espace loisirs du Ruisseau Puyravault
Scènes d’été Rosemonde, le spectacle Espace loisirs du Ruisseau Puyravault jeudi 2 juillet 2026.
Puyravault
Scènes d’été Rosemonde, le spectacle
Espace loisirs du Ruisseau Blaméré Puyravault Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:45:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Découvrez Rosemonde, le spectacle par la Cie du vide.
Ici, devant vos yeux, Rosemonde va prendre des risques, des vrais… De la peur, de l’émotion, de l’argumentation… comment repousser le moment fatidique ?
.
Espace loisirs du Ruisseau Blaméré Puyravault 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 16 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover Rosemonde, the Show by the Cie du vide.
Right here, before your very eyes, Rosemonde is going to take risks—real ones… Fear, emotion, debate… how can she put off that fateful moment?
L’événement Scènes d’été Rosemonde, le spectacle Puyravault a été mis à jour le 2026-06-15 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
À voir aussi à Puyravault (Charente-Maritime)
- Sortie nature, Découverte des mares Mairie Puyravault 20 juin 2026
- A voir et A manger: Le Grand pique-nique Les Pâtes de Lison Puyravault 4 juillet 2026
- OZANNE, une épopée canadienne Puyravault 8 août 2026
- Sortie nature, la baie au fil des saisons Décembre Puyravault 24 octobre 2026