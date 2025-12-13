Scènes d’été Rosemonde, le spectacle Espace loisirs du Ruisseau Puyravault

Puyravault

Scènes d’été Rosemonde, le spectacle

Espace loisirs du Ruisseau Blaméré Puyravault Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 20:45:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Découvrez Rosemonde, le spectacle par la Cie du vide.

Ici, devant vos yeux, Rosemonde va prendre des risques, des vrais… De la peur, de l’émotion, de l’argumentation… comment repousser le moment fatidique ?

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Espace loisirs du Ruisseau Blaméré Puyravault 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 16 39

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English :

Discover Rosemonde, the Show by the Cie du vide.

Right here, before your very eyes, Rosemonde is going to take risks—real ones… Fear, emotion, debate… how can she put off that fateful moment?

L’événement Scènes d’été Rosemonde, le spectacle Puyravault a été mis à jour le 2026-06-15 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin