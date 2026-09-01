Scènes Èphémères Surcouf Sauteyras Aydat

Informations pratiques

Aydat

Scènes Èphémères Surcouf

Sauteyras Plage Aydat Aydat Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:30:00

fin : 2026-09-19 18:20:00

Date(s) :

2026-09-19

Naviguant entre cirque et poésie, ils convoquent courage et entraide pour avancer ensemble, même en eaux troubles… tandis que le public, bien au sec sur les berges, assiste à cette traversée d’une grande humanité.

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Sauteyras Plage Aydat Aydat 63970 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 77 92 70 culture@mond-arverne.fr

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English :

Moving between circus and poetry, they draw on courage and mutual support to move forward together—even in troubled waters—while the audience, safely on dry land, watches this journey filled with great humanity.

L’événement Scènes Èphémères Surcouf Aydat a été mis à jour le 2026-08-29 par Clermont Auvergne Volcans