Scènes Èphémères Tiens tiens Cour de l’école élèmentaire La Roche-Blanche
samedi 10 octobre 2026 · Cour de l'école élèmentaire · La Roche-Blanche
Informations pratiques
La Roche-Blanche
Scènes Èphémères Tiens tiens
Cour de l’école élèmentaire 3 rue des peyrouses La Roche-Blanche Puy-de-Dôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 17:30:00
fin : 2026-10-10 18:15:00
Date(s) :
2026-10-10
Alors qu’en 1936 le Front Populaire s’engage dans la démocratisation du sport du spectacle et de la culture, et ce dans le but de donner vie aux notions d’égalité des chances et de parité, il crée le premier sport spectacle de combat mixte
la Barbichette.
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Cour de l’école élèmentaire 3 rue des peyrouses La Roche-Blanche 63670 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 77 92 70 culture@mond-arverne.fr
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English :
In 1936, as the Popular Front set out to democratize sports, entertainment, and culture, with the aim of bringing to life the concepts of equal opportunity and gender equality, it created the first mixed-gender combat spectator sport,
the Barbichette.
L’événement Scènes Èphémères Tiens tiens La Roche-Blanche a été mis à jour le 2026-08-29 par Clermont Auvergne Volcans
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