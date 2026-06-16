Schubert Quintette à 2 violoncelles Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement
Schubert Quintette à 2 violoncelles Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement samedi 13 février 2027.
Marseille 7e Arrondissement
Schubert Quintette à 2 violoncelles
Samedi 13 février 2027 de 18h à 20h. Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 14 – 14 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-13 18:00:00
fin : 2027-02-13 20:00:00
Date(s) :
2027-02-13
Da-Min Kim, Dali Feng, Magali Demesse et Xavier Chatillon ont invité le violoncelliste Raphaël Pidoux à se joindre à eux.
Raphaël Pidoux, violoncelle
Da-Min Kim, violon
Dali Feng, violon
Magali Demesse, alto
Xavier Chatillon, violoncelle
Œuvre visionnaire de la dernière année de Schubert, le Quintette en ut majeur est considéré comme l’un des sommets de la musique de chambre. Pour Arthur Rubinstein, le sublime Adagio est une musique des anges .
Le Quatuor des solistes de l’Opéra de Marseille s’attache à couvrir un large répertoire en respectant le style de chaque compositeur. La proximité des musiciens avec le monde lyrique les amène à faire chanter tout ce qui chante .
Da-Min Kim, Dali Feng, Magali Demesse et Xavier Chatillon ont invité le violoncelliste Raphaël Pidoux à se joindre à eux. Brillant héritier de la grande école de violoncelle française, il est le fils de Roland, récemment disparu, le père de Gabriel et un membre du Trio Wanderer.
PROGRAMME
HAYDN
Quatuor op. 76 n° 3 Empereur
SCHUBERT
Quintette en ut majeur D 956 .
Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 31 90 54 85 contacts@marseilleconcerts.com
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English :
Da-Min Kim, Dali Feng, Magali Demesse, and Xavier Chatillon invited cellist Raphaël Pidoux to join them.
L’événement Schubert Quintette à 2 violoncelles Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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