Sciences en bas de chez toi – à Prison Breq Ancienne prison Jacques-Cartier Rennes Vendredi 17 juillet, 15h00 Ille-et-Vilaine

entrée libre

Ateliers pour toutes et tous : expériences, jeux et petites constructions pour découvrir, comprendre et faire ensemble … la science se pratique tout en s’amusant !

Les « Sciences en bas de chez toi », ce sont des ateliers en plein-air dans différents quartiers rennais. Nous nous associons ce jour-là à Prison Breq, pour une après-midi de découvertes et de pratiques sportives, artistiques et scientifiques.

Ateliers de l’association de 15 h à 18 h

**Au programme : Défis ORNI – Objets Roulants Non Identifiés.** Viens fabriquer des engins et systèmes de propulsion, pour envoyer un message d’un point à un autre (Objets Roulants Non Identifiés). Laisse place à ton ingéniosité et à ta créativité !

Retrouvez notre programme de l’été sur nos réseaux et sur le site Cet été à Rennes, pour nous suivre d’un quartier à l’autre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-17T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-17T18:00:00.000+02:00

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Ancienne prison Jacques-Cartier 56 boulevard Jacques-Cartier Sud-Gare Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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