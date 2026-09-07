[Scolaires] Exposition de photos d’archives retraçant l’histoire des essais réalisés sur des matériels militaires depuis le début de l’aviation, DGA Techniques aérospatiales, Balma

Informations pratiques

[Scolaires] Exposition de photos d’archives retraçant l’histoire des essais réalisés sur des matériels militaires depuis le début de l’aviation Vendredi 18 septembre, 09h30 DGA Techniques aérospatiales Haute-Garonne

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Vous souhaitez faire découvrir un pan de l’histoire militaire à vos élèves ? Venez découvrir les secrets d’un lieu emblématique ! Retrouvez-nous pour une expérience immersive qui fait revivre les premiers pas de l’aviation et l’épopée de notre Centre. Ce n’est pas qu’une simple exposition, c’est un voyage dans le temps. Découvrez une sélection exclusive de photographies d’archives. Ne manquez surtout pas la diffusion d’une vidéo exclusive et jamais vue auparavant qui vous fera découvrir les essais réalisés sur notre site. Une immersion unique dans l’action ! Des experts du Centre seront présents tout au long de la journée pour répondre à vos questions, partager des anecdotes et approfondir les sujets qui vous passionnent. Une occasion en or d’échanger avec des spécialistes passionnés.

DGA Techniques aérospatiales 47 rue Saint-Jean, 31130 Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie https://www.defense.gouv.fr/dga/dga-techniques-aerospatiales [{« type »: « email », « value »: « dga-ta-evenement.contact.fct@intradef.gouv.fr »}] DGA Techniques aérospatiales, centre d’expertise et d’essais du ministère des Armées, a été créé en 1949 sous le nom de CEAT.

Le centre est l’expert technique du ministère des Armées dans plusieurs domaines : sécurité des aéronefs, agressions électromagnétiques, aérotransport, expertise des matériaux et sûreté de fonctionnement des systèmes embarqués critiques. Accès : métro ligne A – terminus Balma Gramont puis 20 minutes de marche

**Vous souhaitez faire découvrir un pan de l’histoire militaire à vos élèves ? Venez découvrir les secrets d’un lieu emblématique !** Retrouvez-nous pour une expérience immersive qui fait revivre les…

©Richard Molinier