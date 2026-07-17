Visite libre du château de Thégra, Château de Thégra, Balma

Informations pratiques

Visite libre du château de Thégra 19 et 20 septembre Château de Thégra Haute-Garonne

5€ par personne. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite du château de Thégra

Découvrez le château de Thégra, ses plafonds peints et ses cheminées monumentales.

Château de Thégra 62, route de Gaure, 31130 Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie 0781793488 https://www.chateau-de-thegra.com/ https://www.instagram.com/chateau_de_thegra/ Le chateau de Thégra est une bâtisse du XVIème s. située dans la Commune de Balma et inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.

En 1370, est déjà citée une maison-forte sur le lieu-dit « Lagarrigue » . La maison est achetée par Durand d’Abbatia qui devient Capitoul en 1584. Il fait bâtir la tour capitulaire, agrandir et décorer la maison avec une nette influence italienne.

Nous pouvons voir dans les salles des plafonds peints et des fresques du XVIème siècle, ainsi que des cheminées monumentales. Plusieurs Capitouls de Toulouse se sont succédés comme propriétaires jusqu’à la Révolution, et en 1801 Monsieur Niocel de Thégra acquiert le domaine et lui donne son nom . Le château de Thégra sera légué à Jean Pierre de Villèle en 1853, et restera jusqu’à nos jours dans sa descendance. PARKING, METRO BALMA GRAMONT

Visite du château de Thégra, ses plafons peints et ses cheminées monumentales

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