Visite d’un ancien bâtiment militaire transformé en lieu de création de cirque !, La Grainerie, Balma

Informations pratiques

Visite d’un ancien bâtiment militaire transformé en lieu de création de cirque ! Dimanche 20 septembre, 11h00 La Grainerie Haute-Garonne

3 créneaux de visite, avec à chaque fois 40 places gratuites sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Tous·te·s en coulisses !

Cette année à nouveau, La Grainerie et toute son équipe sont ravies de vous inviter pour les Journées Européennes du Patrimoine !

Partez à la découverte des coulisses du lieu, de ses secrets et de son atmosphère unique. Une visite inattendue vous attend, notamment dans la salle d’entraînement… (Pensez à prendre votre survêt’ !)

Au fil de votre parcours, laissez-vous surprendre… Une surprise circassienne vous attend peut-être !

La Grainerie 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma, France Balma 31130 Vidailhan Haute-Garonne Occitanie 0561243391 http://www.la-grainerie.net [{« type »: « link », « value »: « https://la-grainerie.mapado.com/ »}] La Grainerie est une fabrique des arts du cirque et de l’itinérance dédiée au renforcement de la filière cirque et à l’accompagnement de ses acteurs.

C’est un lieu ressource au service des créateurs, des techniciens, des administrateurs, qui offre des espaces d’entraînement, de création et de diffusion, de fabrication et de stockage, des bureaux. Métro : Ligne A – Terminus Balma-Gramont. Parking.

Tous·te·s en coulisses !

©DR