Visite commentée des archives de la Cinémathèque de Toulouse, Centre de conservation et de recherche de la Cinémathèque de Toulouse, Balma

Informations pratiques

Visite commentée des archives de la Cinémathèque de Toulouse Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h00, 12h00, 14h00, 15h00, 16h00 Centre de conservation et de recherche de la Cinémathèque de Toulouse Haute-Garonne

Gratuit. Sur inscription par mail. Inscriptions ouvertes du lundi 14 septembre au vendredi 18 septembre à 12h. Un mail de confirmation vous sera envoyé. Tout public à partir de 10 ans. Durée de la visite : environ 1h30-2h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Plongée dans les coulisses de la Cinémathèque de Toulouse

Situé à Balma et inauguré en 2004, le Centre de conservation et de recherche réunit les collections film (plus de 50 000 copies inventoriées) et non-film (environ 100 000 affiches, plus de 600 000 photographies, des pressbooks, des appareils, des documents originaux sur l’histoire du cinéma…) de la Cinémathèque de Toulouse.

Une dizaine de professionnels y travaille, utilisant des équipements de conservation, de préservation et de restauration du patrimoine cinématographique.

L’occasion unique de découvrir les coulisses de la Cinémathèque de Toulouse et les trésors qu’elle renferme, juste avant le début des travaux d’agrandissement, qui rendront le Centre de conservation et de recherche inaccessible au public pendant deux ans.

Centre de conservation et de recherche de la Cinémathèque de Toulouse 1 avenue Saint-Martin-De-Boville, 31130 Balma Balma 31130 Cyprié Haute-Garonne Occitanie http://www.lacinemathequedetoulouse.com [{« type »: « email », « value »: « jdp@lacinemathequedetoulouse.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 62 71 92 92 »}] Le Centre de conservation et de recherche de la Cinémathèque de Toulouse, situé dans la commune de Balma et inauguré en 2004, réunit les collections film (plus de 50 000 copies inventoriées) et non-film (environ 100 000 affiches, plus de 600 000 photographies, des pressbooks, des appareils, des documents originaux sur l’histoire du cinéma…) de la Cinémathèque de Toulouse. Une dizaine de professionnels y travaille, utilisant des équipements de conservation, de préservation et de restauration du patrimoine cinématographique. Sortie rocade 17, « Lasbordes ». Métro Balma Gramont, (ligne A). Bus L1 ou 83, arrêt Aérodrome.

Plongée dans les coulisses de la Cinémathèque de Toulouse

© Franck Alix