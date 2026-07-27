JOURNÉES DU PATRIMOINE À LA GRAINERIE LA GRAINERIE Balma
dimanche 20 septembre 2026 · LA GRAINERIE · Balma
Informations pratiques
Balma
JOURNÉES DU PATRIMOINE À LA GRAINERIE
LA GRAINERIE 61 Rue Saint-Jean Balma Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.
La Grainerie est une fabrique des arts du cirque et de l’itinérance dédiée au renforcement de la filière cirque et à l’accompagnement de ses acteurs. C’est un lieu ressource au service des créateurs, des techniciens, des administrateurs, qui offre des espaces d’entraînement, de création et de diffusion, de fabrication et de stockage, des bureaux. Après plusieurs années d’interruption, La Grainerie et toute son équipe vous convie à nouveau aux Journées européennes du patrimoine.
Ce week-end elle vous ouvre ses portes !
Des coulisses des salles de spectacle en passant par la salle d’entraînement, cette journée vous offre l’occasion de redécouvrir La Grainerie et de profiter de quelques surprises au cours de votre visite !
Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .
LA GRAINERIE 61 Rue Saint-Jean Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie
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English :
The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.
L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE À LA GRAINERIE Balma a été mis à jour le 2026-07-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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