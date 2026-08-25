Scrabble classique à la maison forestière des Hogues Les Hogues
mercredi 30 septembre 2026 · Les Hogues
Informations pratiques
Les Hogues
Scrabble classique à la maison forestière des Hogues
2 Rue des Écoles Les Hogues Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 14:00:00
fin : 2026-09-30 17:00:00
Date(s) :
2026-09-30
Dans le cadre des activités de l’association HAUGR à la Maison Forestière des Hogues, Simone et Chantal vous proposent de les retrouver, les vendredis après midi, autour d’un jeu bien connu mais à chaque partie différent le Scrabble dans sa version classique. Que vous sachiez y jouer ou non vous êtes les bienvenus
Tout public
Renseignements auprès de Simone 06 99 60 89 04 .
2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 87 78 67 14
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English : Scrabble classique à la maison forestière des Hogues
L’événement Scrabble classique à la maison forestière des Hogues Les Hogues a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme Lyons Andelle
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