Sculpture en papier mâché

42 rue de la libération Piégut-Pluviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-06

Avec Laure Epinoux Créer sa sculpture ou objet en papier mâché façon LOre. Les cours comprennent les conseils techniques et l’accompagnement de votre projet ou de l’un que Laure propose, à votre rythme (il y a un temps de séchage obligatoire entre certaines étapes). Réservation obligatoire.

Les 6/8 et 10/04.

Avec Laure Epinoux Créer sa sculpture ou objet en papier mâché façon LOre. Les cours comprennent les conseils techniques et l’accompagnement de votre projet ou de l’un que Laure propose, à votre rythme (il y a un temps de séchage obligatoire entre certaines étapes). Réservation obligatoire car places limitées. A partir de 8 ans. 4 participants maximum. Tarif 45 euros la séance de 2h30 ou 170 euros les 10h de cours TARIF ENFANT 30 EUROS LES 2H30. .

42 rue de la libération Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 27 05 41 laure.epinoux@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With Laure Epinoux Create your own LOre-style papier-mâché sculpture or object. Classes include technical advice and support for your project or one of Laure?s suggestions, at your own pace (there is a compulsory drying period between certain stages). Reservations required.

L’événement Sculpture en papier mâché Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2026-03-04 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin