lundi 21 septembre 2026 · Maison de Quartier La Touche · Rennes

Informations pratiques

Se reconstuire après le deuil Maison de Quartier La Touche Rennes 21 septembre – 16 novembre, les lundis

Atelier de 6 séances à destination des 60 ans et plus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-21T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-11-16T16:00:00.000+01:00

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Maison de Quartier La Touche 6 rue cardinal Paul Gouyon Rennes



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