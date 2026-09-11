AGENDA · Rennes
Se reconstuire après le deuil Maison de Quartier La Touche Rennes
lundi 21 septembre 2026 · Maison de Quartier La Touche · Rennes
Informations pratiques
Se reconstuire après le deuil Maison de Quartier La Touche Rennes 21 septembre – 16 novembre, les lundis
Atelier de 6 séances à destination des 60 ans et plus
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-21T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-11-16T16:00:00.000+01:00
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Maison de Quartier La Touche 6 rue cardinal Paul Gouyon Rennes
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