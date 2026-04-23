Séance cinéma Mortal kombat II et tournoi sur ps5 Le Select Granville

Granville

Séance cinéma Mortal kombat II et tournoi sur ps5

Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 18:30:00

fin : 2026-05-10 22:30:00

Date(s) :

2026-05-10

Interdit au -12 ans

Les champions plébiscités par les fans désormais secondés par Johnny Cage en personne s’affrontent dans un tournoi ultime, sans foi ni loi, pour tenter de renverser le règne de Shao Kahn, un tyran qui menace l’existence même de l’Earthrealm et de ses partisans.

18H30 projection de Mortal Kombat II

20H30 Tournoi Mortal Kombat 1 sur PS5

Avec lots à gagner !

Tournoi sur inscription

Nourriture autorisée (non odorante et sans sauce) .

Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

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English : Séance cinéma Mortal kombat II et tournoi sur ps5

L’événement Séance cinéma Mortal kombat II et tournoi sur ps5 Granville a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Granville Terre et Mer