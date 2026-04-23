Séance cinéma Mortal kombat II et tournoi sur ps5 Le Select Granville
Séance cinéma Mortal kombat II et tournoi sur ps5 Le Select Granville dimanche 10 mai 2026.
Granville
Séance cinéma Mortal kombat II et tournoi sur ps5
Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 18:30:00
fin : 2026-05-10 22:30:00
Date(s) :
2026-05-10
Interdit au -12 ans
Les champions plébiscités par les fans désormais secondés par Johnny Cage en personne s’affrontent dans un tournoi ultime, sans foi ni loi, pour tenter de renverser le règne de Shao Kahn, un tyran qui menace l’existence même de l’Earthrealm et de ses partisans.
18H30 projection de Mortal Kombat II
20H30 Tournoi Mortal Kombat 1 sur PS5
Avec lots à gagner !
Tournoi sur inscription
Nourriture autorisée (non odorante et sans sauce) .
Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
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English : Séance cinéma Mortal kombat II et tournoi sur ps5
L’événement Séance cinéma Mortal kombat II et tournoi sur ps5 Granville a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Granville Terre et Mer
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