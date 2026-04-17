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Séance de cinéma à Nargis Nargis

Séance de cinéma à Nargis Nargis

Séance de cinéma à Nargis Nargis vendredi 15 mai 2026.

Ville : 45210 Nargis

Département : Loiret

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 7 7 7 Tarif de base plein tarif

Nargis

Séance de cinéma à Nargis

Nargis Loiret

Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:00:00
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

Séance de cinéma à Nargis
Nouvelle séance de cinéma avec la comédie de Gérard Jugnot La mauvaise pioche . Comment un retraité arrêté par erreur essaie de reprendre sa vie d’avant , si c’est possible…. 7  .

Nargis 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14 

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English :

Film show in Nargis

L’événement Séance de cinéma à Nargis Nargis a été mis à jour le 2026-04-17 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS

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