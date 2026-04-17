Séance de cinéma à Nargis Nargis
Séance de cinéma à Nargis Nargis vendredi 15 mai 2026.
Nargis
Séance de cinéma à Nargis
Nargis Loiret
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:00:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Séance de cinéma à Nargis
Nouvelle séance de cinéma avec la comédie de Gérard Jugnot La mauvaise pioche . Comment un retraité arrêté par erreur essaie de reprendre sa vie d’avant , si c’est possible…. 7 .
Nargis 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14
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English :
Film show in Nargis
L’événement Séance de cinéma à Nargis Nargis a été mis à jour le 2026-04-17 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS