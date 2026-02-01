Séance de cinéma Gourou Villé

Séance de cinéma Gourou

53 route de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27 22:30:00

Date(s) :

2026-02-27

Matt est le coach en développement personnel le plus suivi de France. Dans une société en quête de sens où la réussite individuelle est devenue sacrée, il propose à ses adeptes une catharsis qui électrise les foules autant qu’elle inquiète les autorités. Sous le feu des critiques, Matt va s’engager dans une fuite en avant qui le mènera aux frontières de la folie et peut-être de la gloire… .

53 route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 mjclevivarium@wanadoo.fr

