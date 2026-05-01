Séance de cinéma Juste une illusion Villé
Séance de cinéma Juste une illusion Villé jeudi 7 mai 2026.
Villé
Séance de cinéma Juste une illusion
53 Route de Bassemberg Villé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-07 20:30:00
fin : 2026-05-07 22:30:00
Date(s) :
2026-05-07
Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent. Alors qu’il n’est déjà plus un enfant et qu’il n’est pas encore un adulte nous allons partager ses questions et ses doutes sur l’identité, l’amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux.
Une comédie sur cette période de l’enfance où l’espoir de changer le monde n’était pas “Juste une illusion…”. .
53 Route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 contact@mjc-levivarium.com
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English :
L’événement Séance de cinéma Juste une illusion Villé a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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