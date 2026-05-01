Séance de cinéma Mauvaise pioche Fleurey-sur-Ouche
Séance de cinéma Mauvaise pioche Fleurey-sur-Ouche lundi 18 mai 2026.
Fleurey-sur-Ouche
Séance de cinéma Mauvaise pioche
Rue du Lavoir Fleurey-sur-Ouche Côte-d’Or
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 19:45:00
fin : 2026-05-18 22:30:00
Date(s) :
2026-05-18
»MAUVAISE PIOCHE » Comédie de Gérard Jugnot.
Avec Gérard Jugnot, Philippe Lacheau, Thierry Lhermitte…
Durée 1:32h
Tout public
Arrêté par erreur et confondu avec l’homme le plus recherché de France, Serge Martin, paisible retraité, devient la cible des médias. Pris dans un tourbillon sans fin, il va tout tenter pour prouver son innocence et retrouver sa vie… si c’est encore possible. .
Rue du Lavoir Fleurey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@fleureysurouche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Séance de cinéma Mauvaise pioche
L’événement Séance de cinéma Mauvaise pioche Fleurey-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-05-06 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)