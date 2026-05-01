Fleurey-sur-Ouche

Séance de cinéma Mauvaise pioche

Rue du Lavoir Fleurey-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 19:45:00

fin : 2026-05-18 22:30:00

Date(s) :

2026-05-18

»MAUVAISE PIOCHE » Comédie de Gérard Jugnot.

Avec Gérard Jugnot, Philippe Lacheau, Thierry Lhermitte…

Durée 1:32h

Tout public

Arrêté par erreur et confondu avec l’homme le plus recherché de France, Serge Martin, paisible retraité, devient la cible des médias. Pris dans un tourbillon sans fin, il va tout tenter pour prouver son innocence et retrouver sa vie… si c’est encore possible. .

Rue du Lavoir Fleurey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@fleureysurouche.fr

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English : Séance de cinéma Mauvaise pioche

L’événement Séance de cinéma Mauvaise pioche Fleurey-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-05-06 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)