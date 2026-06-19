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Séance de dédicace du livre Les trésors du littoral par Jack Guichard Talmont-Saint-Hilaire

Séance de dédicace du livre Les trésors du littoral par Jack Guichard Talmont-Saint-Hilaire samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Résidence du Port de Bourgenay

Ville : 85440 Talmont-Saint-Hilaire

Département : Vendée

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Talmont-Saint-Hilaire

Séance de dédicace du livre Les trésors du littoral par Jack Guichard

Résidence du Port de Bourgenay Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :
2026-07-04

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Résidence du Port de Bourgenay Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 22 23 18 

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English :

L’événement Séance de dédicace du livre Les trésors du littoral par Jack Guichard Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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