Séance de dédicaces Polars et Cosy Mysteries Douvres-la-Délivrande
Séance de dédicaces Polars et Cosy Mysteries Douvres-la-Délivrande samedi 9 mai 2026.
Douvres-la-Délivrande
Séance de dédicaces Polars et Cosy Mysteries
HYPER U Douvres-la-Délivrande Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Nous sommes deux auteurs Langrunais qui venons de créer une association littéraire Les Plumes de Nacre qui a pour but de promouvoir la littérature locale de la Côte de Nacre.
Nous sommes deux auteurs Langrunais qui venons de créer une association littéraire Les Plumes de Nacre qui a pour but de promouvoir la littérature locale de la Côte de Nacre.
Nous serons heureux de vous rencontrer pour une séance de dédicaces de nos derniers ouvrages à l’Hyper U de Douvres-la-Délivrande le Samedi 9 mai.
A très bientôt ! .
HYPER U Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie +33 6 18 07 35 71
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English : Séance de dédicaces Polars et Cosy Mysteries
We are two authors from Langrun who have just set up a literary association, Les Plumes de Nacre, to promote local literature in the Côte de Nacre.
L’événement Séance de dédicaces Polars et Cosy Mysteries Douvres-la-Délivrande a été mis à jour le 2026-05-05 par Calvados Attractivité
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