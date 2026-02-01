Séance de relaxation Assolid’R Vermenton

Séance de relaxation Assolid’R Vermenton mardi 24 février 2026.

Séance de relaxation

Assolid’R 5 Rue Guilbert Latour Vermenton Yonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24 18:00:00
fin : 2026-02-24 19:00:00

Date(s) :
2026-02-24

Pour prendre de la hauteur et se préparer à l’arrivée du printemps, atelier proposé par Aude.   .

Assolid’R 5 Rue Guilbert Latour Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 76 26 44 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Séance de relaxation

L’événement Séance de relaxation Vermenton a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois