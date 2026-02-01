Séance de relaxation Assolid’R Vermenton
Séance de relaxation Assolid’R Vermenton mardi 24 février 2026.
Séance de relaxation
Assolid’R 5 Rue Guilbert Latour Vermenton Yonne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24 18:00:00
fin : 2026-02-24 19:00:00
Date(s) :
2026-02-24
Pour prendre de la hauteur et se préparer à l’arrivée du printemps, atelier proposé par Aude. .
Assolid’R 5 Rue Guilbert Latour Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 76 26 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Séance de relaxation
L’événement Séance de relaxation Vermenton a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois