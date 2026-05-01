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Vide-greniers de Vermenton Vermenton

Vide-greniers de Vermenton Vermenton dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Base de Loisirs

Ville : 89270 Vermenton

Département : Yonne

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Vermenton

Vide-greniers de Vermenton

Base de Loisirs Vermenton Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 06:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Venez participer, ou simplement vous balader, au vide greniers du comité des fêtes Au gré du vent de Vermenton !   .

Base de Loisirs Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 77 94 36 79 

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English : Vide-greniers de Vermenton

L’événement Vide-greniers de Vermenton Vermenton a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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