Vide-greniers de Vermenton Vermenton
Vide-greniers de Vermenton Vermenton dimanche 24 mai 2026.
Vermenton
Vide-greniers de Vermenton
Base de Loisirs Vermenton Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 06:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Venez participer, ou simplement vous balader, au vide greniers du comité des fêtes Au gré du vent de Vermenton ! .
Base de Loisirs Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 77 94 36 79
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English : Vide-greniers de Vermenton
L’événement Vide-greniers de Vermenton Vermenton a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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