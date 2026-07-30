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AGENDA · Ascain

Séance de stretching Pont Romain Ascain

mercredi 19 août 2026 · Pont Romain · Ascain

Séance de stretching Pont Romain Ascain

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Pont Romain
Adresse
Chemin du Pont Romain
Ville
64310 Ascain
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
3 3 3 Tarif de base plein tarif

Ascain

Séance de stretching

Pont Romain Chemin du Pont Romain Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:00:00
fin : 2026-08-19 20:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Stretching psoas/hanches.
Cours effectués avec adaptation, respect de chacun et bienveillance. 
Venez essayer , vous détendre, vous accorder ce moment.   .

Pont Romain Chemin du Pont Romain Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 13 69 01 

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English : Séance de stretching

L’événement Séance de stretching Ascain a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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