Séance de stretching Pont Romain Ascain

Informations pratiques

Ascain

Séance de stretching

Pont Romain Chemin du Pont Romain Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 19:00:00

fin : 2026-08-19 20:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Stretching psoas/hanches.

Cours effectués avec adaptation, respect de chacun et bienveillance.

Venez essayer , vous détendre, vous accorder ce moment. .

Pont Romain Chemin du Pont Romain Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 13 69 01

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English : Séance de stretching

L’événement Séance de stretching Ascain a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque