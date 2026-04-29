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Séance découverte de la sophrologie Maison des Associations Madeleine Champs de Mars Nantes

Séance découverte de la sophrologie Maison des Associations Madeleine Champs de Mars Nantes

Séance découverte de la sophrologie Maison des Associations Madeleine Champs de Mars Nantes mardi 23 juin 2026.

Lieu : Maison des Associations Madeleine Champs de Mars

Adresse : 22 rue émile péhant 44000 Nantes

Ville : 44262 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Heure de début : 19:15

Tarif : Gratuit sur inscription Inscription par mail àaffairedunevie@gmail.comEt par appel/message au 0616224774 - Émilie Rochais, Sophrologue

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-23 19:15 – 20:15
Gratuit : oui Gratuit sur inscription Inscription par mail àaffairedunevie@gmail.comEt par appel/message au 0616224774 – Émilie Rochais, Sophrologue Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public 

Pratiquer la sophrologie et la méditation La sophrologie est une méthode douce qui allie respiration, détente musculaire et visualisation positive. Que vous soyez débutant ou curieux, ces ateliers sont ouverts à tous.La sophrologie utilise des exercices simples de relaxation, d’activation du corps et de l’esprit, de concentration, de respiration et de visualisation.La sophrologie permet de réduire le stress, d’apaiser les émotions, de retrouver le sommeil, de gérer l’anxiété et de diminuer les douleurs, les acouphènes.Séances collectives à thèmes et sophro méditation à la Maison de Quartier Madeleine – Champ de Mars et à la maison des associations de Mangin Ile Beaulieu.L’association propose également des séances collectives en visio.

Maison des Associations Madeleine Champs de Mars Nantes 44262
0616224774


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