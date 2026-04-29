Séance découverte de la sophrologie Maison des Associations Madeleine Champs de Mars Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-23 19:15 – 20:15

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Inscription par mail àaffairedunevie@gmail.comEt par appel/message au 0616224774 – Émilie Rochais, Sophrologue Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Pratiquer la sophrologie et la méditation La sophrologie est une méthode douce qui allie respiration, détente musculaire et visualisation positive. Que vous soyez débutant ou curieux, ces ateliers sont ouverts à tous.La sophrologie utilise des exercices simples de relaxation, d’activation du corps et de l’esprit, de concentration, de respiration et de visualisation.La sophrologie permet de réduire le stress, d’apaiser les émotions, de retrouver le sommeil, de gérer l’anxiété et de diminuer les douleurs, les acouphènes.Séances collectives à thèmes et sophro méditation à la Maison de Quartier Madeleine – Champ de Mars et à la maison des associations de Mangin Ile Beaulieu.L’association propose également des séances collectives en visio.

Maison des Associations Madeleine Champs de Mars Nantes 44262

0616224774



Afficher la carte du lieu Maison des Associations Madeleine Champs de Mars et trouvez le meilleur itinéraire

