Séance dédicace de Magali Dubreuil Bourguet Erdeven
Séance dédicace de Magali Dubreuil Bourguet Erdeven jeudi 23 avril 2026.
Erdeven
Séance dédicace de Magali Dubreuil Bourguet
5T Rue des Menhirs Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 15:00:00
fin : 2026-04-23 18:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Magali Dubreuil-Bourget s’est lancée comme défi de faire le GR 34 en faisant des escales littéraires dans les librairies qui bordent son parcours.
Elle viendra à la Tanière du Poulpe présenter son 17ème livre. Benvenuti Ghjulia est le récit d’une femme guérie de son cancer qui part à la recherche de son histoire familiale en Corse.
En partenariat avec les ligues contre le cancer, Magali reversera 10% des vente à la recherche. .
5T Rue des Menhirs Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 99 17 39
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English :
L’événement Séance dédicace de Magali Dubreuil Bourguet Erdeven a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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