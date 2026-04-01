Erdeven

Séance dédicace de Magali Dubreuil Bourguet

5T Rue des Menhirs Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 15:00:00

fin : 2026-04-23 18:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Magali Dubreuil-Bourget s’est lancée comme défi de faire le GR 34 en faisant des escales littéraires dans les librairies qui bordent son parcours.

Elle viendra à la Tanière du Poulpe présenter son 17ème livre. Benvenuti Ghjulia est le récit d’une femme guérie de son cancer qui part à la recherche de son histoire familiale en Corse.

En partenariat avec les ligues contre le cancer, Magali reversera 10% des vente à la recherche. .

5T Rue des Menhirs Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 99 17 39

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English :

L’événement Séance dédicace de Magali Dubreuil Bourguet Erdeven a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon