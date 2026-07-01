Informations pratiques

Arette

Séance d’escalade en milieu naturel

Quartier La Mouline Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 17:30:00

fin : 2026-07-23 20:30:00

Date(s) :

2026-07-23

De 17h30 à 20h30, partez grimper sur les plus beaux sites des vallées d’Aspe ou de Barétous, sélectionnés par votre moniteur en fonction des conditions et du niveau du groupe. Encadré par Ins’Pyr, un professionnel diplômé, vous découvrez ou redécouvrez l’escalade en toute sécurité, dans un cadre naturel exceptionnel.

Cette sortie en soirée est idéale pour profiter de la fraîcheur après une journée chaude, ou pour libérer votre emploi du temps en journée tout en vivant une activité sportive intense et accessible.

Entre apprentissage, sensations et plaisir du rocher, laissez-vous guider et vivez une parenthèse verticale unique en soirée.

Informations pratiques

– A partir de 6 ans

– Lors de l’inscription vous préciserez le lieu de votre logement

– Prévoir des vêtements et chaussures de sport ainsi que de l’eau .

Quartier La Mouline Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Séance d’escalade en milieu naturel

L’événement Séance d’escalade en milieu naturel Arette a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme du Haut-Béarn