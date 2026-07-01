Séance du Ciné-Club Revoir et Revivre du Cinéma Liberty Rue de la Fraternité Monsempron-Libos

Informations pratiques

Monsempron-Libos

Séance du Ciné-Club Revoir et Revivre du Cinéma Liberty

Rue de la Fraternité Cinéma Liberty Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Tarif : 5.5 – 5.5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:15:00

fin : 2026-07-26 12:30:00

Date(s) :

2026-07-26

“Blow-Up” de Michelangelo, le film est proposé en version originale (anglais) sous-titrée (français).

“Blow-Up” de Michelangelo Antonioni suit Thomas, un photographe de mode londonien, qui, après avoir capturé par inadvertance une scène dans un parc, croit avoir été témoin d’un meurtre. En agrandissant ses photographies, il tente de reconstituer les événements et découvre des éléments mystérieux qui brouillent la frontière entre réalité et fiction. Le film est proposé en version originale (anglais) sous-titrée (français).

La séance est proposée et organisée par les bénévoles du cinéma Liberty qui assurent accueil et projection. Une collation sera proposée avant la séance, une rapide présentation du film sera faite avant la projection et, après celle-ci, nous donnerons la parole au public pour échanger sur les moments clés du film ou tout simplement les émotions et les réactions qu’il aura suscitées. .

Rue de la Fraternité Cinéma Liberty Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20 cineculte-liberty@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Séance du Ciné-Club Revoir et Revivre du Cinéma Liberty

Blow-Up by Michelangelo is available in its original version (English) with French subtitles.

L’événement Séance du Ciné-Club Revoir et Revivre du Cinéma Liberty Monsempron-Libos a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Vallée du Lot et Garonne