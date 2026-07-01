Séance du Ciné-Club Revoir et Revivre du Cinéma Liberty Rue de la Fraternité Monsempron-Libos
dimanche 26 juillet 2026 · Rue de la Fraternité · Monsempron-Libos
Informations pratiques
Monsempron-Libos
Séance du Ciné-Club Revoir et Revivre du Cinéma Liberty
Rue de la Fraternité Cinéma Liberty Monsempron-Libos Lot-et-Garonne
Tarif : 5.5 – 5.5 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:15:00
fin : 2026-07-26 12:30:00
Date(s) :
2026-07-26
“Blow-Up” de Michelangelo, le film est proposé en version originale (anglais) sous-titrée (français).
“Blow-Up” de Michelangelo Antonioni suit Thomas, un photographe de mode londonien, qui, après avoir capturé par inadvertance une scène dans un parc, croit avoir été témoin d’un meurtre. En agrandissant ses photographies, il tente de reconstituer les événements et découvre des éléments mystérieux qui brouillent la frontière entre réalité et fiction. Le film est proposé en version originale (anglais) sous-titrée (français).
La séance est proposée et organisée par les bénévoles du cinéma Liberty qui assurent accueil et projection. Une collation sera proposée avant la séance, une rapide présentation du film sera faite avant la projection et, après celle-ci, nous donnerons la parole au public pour échanger sur les moments clés du film ou tout simplement les émotions et les réactions qu’il aura suscitées. .
Rue de la Fraternité Cinéma Liberty Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20 cineculte-liberty@laposte.net
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English : Séance du Ciné-Club Revoir et Revivre du Cinéma Liberty
Blow-Up by Michelangelo is available in its original version (English) with French subtitles.
L’événement Séance du Ciné-Club Revoir et Revivre du Cinéma Liberty Monsempron-Libos a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Vallée du Lot et Garonne