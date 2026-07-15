Visite de Tellus ceram TELLUS CERAM Monsempron-Libos
jeudi 6 août 2026 · TELLUS CERAM · Monsempron-Libos
Informations pratiques
Monsempron-Libos
Visite de Tellus ceram
TELLUS CERAM Rue Beausoleil Monsempron-Libos Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-06 12:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Découverte de l’activité industrielle et visite de l’usine en fonctionnement.
Inscription nécessaire (nombre de participants limité).
Découverte de l’activité industrielle et visite de l’usine en fonctionnement.
Inscription nécessaire (nombre de participants limité). .
TELLUS CERAM Rue Beausoleil Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 13 01 assophp47@gmail.com
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English : Visite de Tellus ceram
Learn about industrial operations and tour the factory while it is in operation.
Registration required (limited number of participants).
L’événement Visite de Tellus ceram Monsempron-Libos a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Vallée du Lot et Garonne