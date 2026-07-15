Visite de Tellus ceram TELLUS CERAM Monsempron-Libos

Informations pratiques

Monsempron-Libos

Visite de Tellus ceram

TELLUS CERAM Rue Beausoleil Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:00:00

fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Découverte de l’activité industrielle et visite de l’usine en fonctionnement.

Inscription nécessaire (nombre de participants limité).

Découverte de l’activité industrielle et visite de l’usine en fonctionnement.

Inscription nécessaire (nombre de participants limité). .

TELLUS CERAM Rue Beausoleil Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 13 01 assophp47@gmail.com

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English : Visite de Tellus ceram

Learn about industrial operations and tour the factory while it is in operation.

Registration required (limited number of participants).

L’événement Visite de Tellus ceram Monsempron-Libos a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Vallée du Lot et Garonne