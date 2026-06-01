Chéronnac

Séance foraine de la SAHL

église Chéronnac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 16:00:00

fin : 2026-06-30 22:30:00

Date(s) :

2026-06-30

La Société archéologique et historique du Limousin organise sa séance foraine annuelle gratuite à Videix. Occasion pour les chercheurs d’étudier et de faire partager leurs dernières découvertes sur le riche passé de cette commune limousine traversée par le fleuve Charente naissant. Peu connue, Videix se trouve à l’ouest de la Haute-Vienne, aux confins du département de la Charente et à faible distance de celui de la Dordogne. Eloignée des grands centres, et donc peu étudiée par les chercheurs, Videix possède deux églises médiévales construites en partie avec des impactites, roches locales liées à la chute d’une météorite il y a 200 millions d’années. On trouve aussi des monuments intéressants dans les communes voisines, dont Chéronnac, qui sera aussi visitée lors de cette journée. .

église Chéronnac 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine sahl@sahlim.fr

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English : Séance foraine de la SAHL

L’événement Séance foraine de la SAHL Chéronnac a été mis à jour le 2026-06-03 par Terres de Limousin