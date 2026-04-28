Séance gratuite Moven ‘Dance danse fitness Salle des fêtes Dung
Séance gratuite Moven ‘Dance danse fitness Salle des fêtes Dung jeudi 16 juillet 2026.
Dung
Séance gratuite Moven ‘Dance danse fitness
Salle des fêtes 1 Grande Rue Dung Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Venez découvrir gratuitement une séance de Moven ‘Dance anse fitness. .
Salle des fêtes 1 Grande Rue Dung 25550 Doubs Bourgogne-Franche-Comté fitazen.asso@gmail.com
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English : Séance gratuite Moven ‘Dance danse fitness
L’événement Séance gratuite Moven ‘Dance danse fitness Dung a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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