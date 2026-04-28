Séance gratuite Moven ‘Dance danse fitness Salle des fêtes Dung

Dung

Séance gratuite Moven ‘Dance danse fitness

Salle des fêtes 1 Grande Rue Dung Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Venez découvrir gratuitement une séance de Moven ‘Dance anse fitness. .

Salle des fêtes 1 Grande Rue Dung 25550 Doubs Bourgogne-Franche-Comté fitazen.asso@gmail.com

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English : Séance gratuite Moven ‘Dance danse fitness

L’événement Séance gratuite Moven ‘Dance danse fitness Dung a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD