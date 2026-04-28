Séance gratuite zumba Salle des fêtes Dung
Séance gratuite zumba Salle des fêtes Dung mardi 21 juillet 2026.
Dung
Séance gratuite zumba
Salle des fêtes 1 Grande Rue Dung Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Venez découvrir gratuitement une séance de Zumba ,pour clôre l’année,le verre de l’amitié sera partagé au bon vouloir de votre participation. .
Salle des fêtes 1 Grande Rue Dung 25550 Doubs Bourgogne-Franche-Comté fitazen.asso@gmail.com
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English : Séance gratuite zumba
L’événement Séance gratuite zumba Dung a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD