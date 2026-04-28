Séances gratuites Moven ‘Dance Danse fitness Salle des fêtes Dung
Séances gratuites Moven ‘Dance Danse fitness Salle des fêtes Dung jeudi 9 juillet 2026.
Dung
Séances gratuites Moven ‘Dance Danse fitness
Salle des fêtes 1 Grande Rue Dung Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Venez découvrir gratuitement une séance de Moven ‘Dance danse fitness .
Salle des fêtes 1 Grande Rue Dung 25550 Doubs Bourgogne-Franche-Comté fitazen.asso@gmail.com
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English : Séances gratuites Moven ‘Dance Danse fitness
L’événement Séances gratuites Moven ‘Dance Danse fitness Dung a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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