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Séances gratuites Moven ‘Dance Danse fitness Salle des fêtes Dung

Séances gratuites Moven ‘Dance Danse fitness Salle des fêtes Dung jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : 1 Grande Rue

Ville : 25550 Dung

Département : Doubs

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Tarif :

Dung

Séances gratuites Moven ‘Dance Danse fitness

Salle des fêtes 1 Grande Rue Dung Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Venez découvrir gratuitement une séance de Moven ‘Dance danse fitness   .

Salle des fêtes 1 Grande Rue Dung 25550 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   fitazen.asso@gmail.com

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English : Séances gratuites Moven ‘Dance Danse fitness

L’événement Séances gratuites Moven ‘Dance Danse fitness Dung a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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