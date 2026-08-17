Informations pratiques

Palavas-les-Flots

SÉANCE MAQUILLAGE MON MAQUILLAGE D’HALLOWEEN

1 place de la Méditerranée Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Pour Halloween, des maquilleuses professionnelles métamorphosent les visages des enfants en créatures magiques ou effrayantes selon leurs envies.

Un moment ludique pour briller lors de la chasse aux bonbons qui s’avère être haute en couleurs !

Pour Halloween, l’Office de Tourisme invite les enfants à se métamorphoser le temps d’une séance maquillage.

Encadrés par des maquilleuses professionnelles, les petits participants choisissent leur personnage préféré créature effrayante, héros fantastique ou figure féerique… tout est possible !

Chaque visage devient une œuvre unique, réalisée avec soin et créativité, pour que les enfants puissent vivre pleinement leur chasse aux bonbons et leurs aventures d’Halloween.

Un moment simple, convivial et magique, qui fait le bonheur des familles chaque année. .

1 place de la Méditerranée Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34

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English :

For Halloween, professional makeup artists transform children’s faces into magical or scary creatures, depending on what they want.

It’s a fun way to stand out during the trick-or-treating, which turns out to be a colorful affair!

L’événement SÉANCE MAQUILLAGE MON MAQUILLAGE D’HALLOWEEN Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-08-17 par 34 ADT34