Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Séance modèle vivant Audierne

Séance modèle vivant Audierne mercredi 12 août 2026.

Adresse : Salle polyvalente Esquibien

Ville : 29770 Audierne

Département : Finistère

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Tarif :

Audierne

Séance modèle vivant

Salle polyvalente Esquibien Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Adultes et ados
Organisé avec l’association l’atelier du dehors

Cet atelier n’est pas un cours. Chacun vient librement avec son propre matériel.
L’atelier se déroule en 2 temps
1h30 de dessin d’après modèle vivant
1h30 On échange et on finit les dessins…

Participation 7€ par personne ou 5€ avec adhésion à l’association l’atelier du dehors (15€ annuel)   .

Salle polyvalente Esquibien Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 88 08 26 69 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Séance modèle vivant Audierne a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

À voir aussi à Audierne (Finistère)