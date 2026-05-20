Audierne

Séance modèle vivant

Salle polyvalente Esquibien Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Adultes et ados

Organisé avec l’association l’atelier du dehors

Cet atelier n’est pas un cours. Chacun vient librement avec son propre matériel.

L’atelier se déroule en 2 temps

1h30 de dessin d’après modèle vivant

1h30 On échange et on finit les dessins…

Participation 7€ par personne ou 5€ avec adhésion à l’association l’atelier du dehors (15€ annuel) .

Salle polyvalente Esquibien Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 88 08 26 69

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English :

L’événement Séance modèle vivant Audierne a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz