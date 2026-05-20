Séance modèle vivant Audierne
Séance modèle vivant Audierne mercredi 12 août 2026.
Audierne
Séance modèle vivant
Salle polyvalente Esquibien Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Adultes et ados
Organisé avec l’association l’atelier du dehors
Cet atelier n’est pas un cours. Chacun vient librement avec son propre matériel.
L’atelier se déroule en 2 temps
1h30 de dessin d’après modèle vivant
1h30 On échange et on finit les dessins…
Participation 7€ par personne ou 5€ avec adhésion à l’association l’atelier du dehors (15€ annuel) .
Salle polyvalente Esquibien Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 88 08 26 69
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English :
L’événement Séance modèle vivant Audierne a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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