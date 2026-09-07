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SEANCE QI GONG AVEC MONDEVILLE GYMNASTIQUE SPORTS POUR TOUS ADULTES, MONDEVILLE (14120), Mondeville

lundi 28 septembre 2026 · MONDEVILLE (14120) · Mondeville

SEANCE QI GONG AVEC MONDEVILLE GYMNASTIQUE SPORTS POUR TOUS ADULTES, MONDEVILLE (14120), Mondeville

Informations pratiques

Début
lundi 28 septembre 2026
Fin
lundi 28 septembre 2026
Lieu
MONDEVILLE (14120)
Adresse
4 RUE VICTOR HUGO - SALLE GEORGES BIZET - MONDEVILLE ANIMATION - MONDEVILLE (14120)
Ville
14120 Mondeville
Département
Calvados
Tarif
Gratuit

SEANCE QI GONG AVEC MONDEVILLE GYMNASTIQUE SPORTS POUR TOUS ADULTES Lundi 28 septembre, 10h45 MONDEVILLE (14120) Calvados

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-28T10:45:00+02:00 – 2026-09-28T11:45:00+02:00
Fin : 2026-09-28T10:45:00+02:00 – 2026-09-28T11:45:00+02:00

9h30 10h30

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9h30 10h30

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