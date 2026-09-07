SEANCE QI GONG AVEC MONDEVILLE GYMNASTIQUE SPORTS POUR TOUS ADULTES, MONDEVILLE (14120), Mondeville

Informations pratiques

SEANCE QI GONG AVEC MONDEVILLE GYMNASTIQUE SPORTS POUR TOUS ADULTES Lundi 28 septembre, 10h45 MONDEVILLE (14120) Calvados

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-28T10:45:00+02:00 – 2026-09-28T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-28T10:45:00+02:00 – 2026-09-28T11:45:00+02:00

9h30 10h30

MONDEVILLE (14120) 4 RUE VICTOR HUGO – SALLE GEORGES BIZET – MONDEVILLE ANIMATION – MONDEVILLE (14120) Mondeville 14120 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « usomgym.mondeville@laposte.net »}]

9h30 10h30