Séance spéciale LA HAINE, Cinéma Nord-Sud, Genève
Séance spéciale LA HAINE, Cinéma Nord-Sud, Genève jeudi 7 mai 2026.
Séance spéciale LA HAINE Jeudi 7 mai, 20h45 Cinéma Nord-Sud
de 5 à 17.50 CHF
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T20:45:00+02:00 – 2026-05-07T22:30:00+02:00
Fin : 2026-05-07T20:45:00+02:00 – 2026-05-07T22:30:00+02:00
Abdel Ichah, seize ans est entre la vie et la mort, passé à tabac par un inspecteur de police lors d’un interrogatoire. Une émeute oppose les jeunes d’une cité HLM aux forces de l’ordre. Pour trois d’entre eux, ces heures vont marquer un tournant dans leur vie…
Séance spéciale The Ones We Love
Jeudi 7 mai à 20h45 au cinéma Le Nord-Sud
France, 1h38, 16/16 ans, V.O. française
De Mathieu Kassovitz, avec Vincent Cassel, Hubert Koundé, Saïd Taghmaoui
Billets : https://scala-city.ticketack.com/screening/buy/202605072045224
Depuis la rentrée 2025, nos cinémas collaborent avec The Ones We Love. Le concept ? Une fois par mois, c’est VOUS qui votez pour décider du programme. Les films qui obtiennent le plus de voix sont projetés au cinéma Le Nord-Sud chaque 2e jeudi du mois. Après MAGNOLIA, VOL AU-DESSUS D’UN NID DE COUCOU, LE PARRAIN, PULP FICTION, 12 HOMMES EN COLERE et ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND, vous avez choisi LA HAINE pour la séance du 7 mai !
Cinéma Nord-Sud Rue de la Servette 78, 1202 Genève Genève 1202 +41 22 733 19 00 [{« type »: « link », « value »: « https://scala-city.ticketack.com/screening/buy/202605072045224 »}] [{« link »: « https://scala-city.ticketack.com/screening/buy/202605072045224 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/cinemas/cinema-nord-sud/
Depuis la rentrée 2025, nos cinémas collaborent avec The Ones We Love. Une fois par mois, c’est VOUS qui votez pour décider du programme.
dr
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