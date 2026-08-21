Séance spéciale LE SILENCE DES AGNEAUX, Cinéma Nord-Sud, Genève
jeudi 8 octobre 2026 · Cinéma Nord-Sud · Genève
Informations pratiques
Séance spéciale LE SILENCE DES AGNEAUX Jeudi 8 octobre, 20h45 Cinéma Nord-Sud
de 5 à 17.50 CHF
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T20:45:00+02:00 – 2026-10-08T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-08T20:45:00+02:00 – 2026-10-08T23:00:00+02:00
Un psychopathe connu sous le nom de Buffalo Bill sème la terreur dans le Middle West en kidnappant et en assassinant de jeunes femmes. Clarice Starling, une jeune agent du FBI, est chargée d’interroger l’ex-psychiatre Hannibal Lecter. Psychopathe redoutablement intelligent et porté sur le cannibalisme, Lecter est capable de lui fournir des informations concernant Buffalo Bill ainsi que son portrait psychologique. Mais il n’accepte de l’aider qu’en échange d’informations sur la vie privée de la jeune femme. Entre eux s’établit un lien de fascination et de répulsion.
Séance spéciale The Ones We Love
Jeudi 8 octobre à 20h45 au cinéma Le Nord-Sud
De Jonathan Demme, avec Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn
Etats-Unis, 1h58, 16/16 ans, V.O. anglaise sous-titrée français
Billets : https://scala-city.ticketack.com/screening/buy/202610082045224
Depuis la rentrée 2025, nos cinémas collaborent avec The Ones We Love. Le concept ? Une fois par mois, c’est VOUS qui votez pour décider du programme. Les films qui obtiennent le plus de voix sont projetés au cinéma Le Nord-Sud chaque 2e jeudi du mois.
Cinéma Nord-Sud Rue de la Servette 78, 1202 Genève Genève 1202 +41 22 733 19 00 [{« type »: « link », « value »: « https://scala-city.ticketack.com/screening/buy/202610082045224 »}] [{« link »: « https://scala-city.ticketack.com/screening/buy/202610082045224 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/cinemas/cinema-nord-sud/
Depuis la rentrée 2025, nos cinémas collaborent avec The Ones We Love. Une fois par mois, c’est VOUS qui votez pour décider du programme.
dr
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