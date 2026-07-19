Informations pratiques

Granville

Séance unique Kill Bill the whole bloody affair

7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Découvrez Kill Bill Volumes 1 et 2, la version intégrale voulue par Quentin Tarentino !

Ancienne membre d’une organisation de tueurs d’élite, La Mariée est laissée pour morte lors de son propre mariage par son ancien amant et mentor, Bill. Après avoir survécu à une balle dans la tête et perdu l’enfant qu’elle portait, elle sort d’un coma avec un seul objectif la vengeance. Elle va devoir traquer les quatre membres restants du Détachement International des Vipères Assassines avant de pouvoir affronter Bill lui-même.

Interdit aux moins de 16 ans

Durée 4h35

Séance en VOST .

7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

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English : Séance unique Kill Bill the whole bloody affair

L’événement Séance unique Kill Bill the whole bloody affair Granville a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Granville Terre et Mer