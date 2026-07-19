Séance unique Kill Bill the whole bloody affair Granville
samedi 25 juillet 2026 · Granville
Informations pratiques
Granville
Séance unique Kill Bill the whole bloody affair
7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Découvrez Kill Bill Volumes 1 et 2, la version intégrale voulue par Quentin Tarentino !
Ancienne membre d’une organisation de tueurs d’élite, La Mariée est laissée pour morte lors de son propre mariage par son ancien amant et mentor, Bill. Après avoir survécu à une balle dans la tête et perdu l’enfant qu’elle portait, elle sort d’un coma avec un seul objectif la vengeance. Elle va devoir traquer les quatre membres restants du Détachement International des Vipères Assassines avant de pouvoir affronter Bill lui-même.
Interdit aux moins de 16 ans
Durée 4h35
Séance en VOST .
7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
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English : Séance unique Kill Bill the whole bloody affair
L’événement Séance unique Kill Bill the whole bloody affair Granville a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Granville Terre et Mer
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