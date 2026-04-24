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Séance Yoga Soustons

Séance Yoga Soustons

Séance Yoga Soustons mercredi 5 août 2026.

Adresse : Lac marin

Ville : 40140 Soustons

Département : Landes

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif

Soustons

Séance Yoga

Lac marin Soustons Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 12:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Séance proposée par les Commerçants de Soustons Plage.
Séance proposée par les Commerçants de Soustons Plage.   .

Lac marin Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 56 74 64 

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English :

Proposed by the Soustons Plage shopkeepers.

L’événement Séance Yoga Soustons a été mis à jour le 2026-04-24 par OTI LAS

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