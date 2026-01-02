Séances au Planétarium à La Chapelle-aux-Lys Place de l’église Terval

Séances au Planétarium à La Chapelle-aux-Lys

Place de l’église La Chapelle aux lys Terval Vendée

Début : 2026-03-11 16:00:00

fin : 2026-04-08 17:30:00

2026-03-11 2026-03-15 2026-03-18 2026-03-22 2026-03-25 2026-03-29 2026-04-01 2026-04-05 2026-04-08 2026-04-10 2026-04-12 2026-04-17 2026-04-22 2026-04-24 2026-04-26 2026-04-29 2026-05-03 2026-05-06 2026-05-10 2026-05-13

Séances au Planétarium à la Chapelle aux Lys.

Au cœur du bourg, un planétarium vous permettra d’admirer le ciel étoilé durant une projection hémisphérique sur 360 °. Confortablement installé dans votre siège, vous apprendrez à reconnaître les constellations, les planètes et le monde des étoiles. Tout comme si vous étiez embarqués à bord d’un vaisseau, vous pourrez survoler notre Système solaire, sortir de la Voie lactée et partir jusqu’aux limites de notre univers observable !

Participation libre. Réservation obligatoire sur le site internet www.astrolys.fr

Voir le planning précis et les disponibilités sur le site astrolys.fr.

12 personnes maximum.

Participation libre à la chaussette .

Place de l’église La Chapelle aux lys Terval 85120 Vendée Pays de la Loire astrolys@orange.fr

English :

Planetarium sessions at Chapelle aux Lys.

