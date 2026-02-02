18ème édition du Festival d’Astronomie Astrolys

La Chapelle aux Lys Terval Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

La Chapelle-aux-Lys s’apprête à vous mettre des étoiles plein les yeux ! Le festival d’astronomie Astrolys fête sa 18e édition les 22 et 23 août 2026.

Réservez déjà votre week-end !

Plus d’informations à venir dans les prochains mois thème, programme, … .

La Chapelle aux Lys Terval 85120 Vendée Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Chapelle-aux-Lys is ready to fill your eyes with stars! The Astrolys astronomy festival celebrates its 18th edition on August 22 and 23, 2026.

L’événement 18ème édition du Festival d’Astronomie Astrolys Terval a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin