Circuit de sites : 18 moulins à découvrir !, Parking salle de sport – La Tardière, Terval
Circuit de sites : 18 moulins à découvrir !, Parking salle de sport – La Tardière, Terval samedi 27 juin 2026.
Circuit de sites : 18 moulins à découvrir ! Samedi 27 juin, 09h00, 14h00 Parking salle de sport – La Tardière Vendée
Participation libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T09:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T15:00:00+02:00
Randonnée découverte de 10km commentée sur les sites ou à proximité des moulins à eau et à vent ayant existé depuis 300 ans, avec visite partielle, découverte des vestiges ou des traces dans le paysage. Parcours sur des chemins de randonnée qui permettent de comprendre la spécificité des moulins du bocage sur les petits cours d’eau et sur les coteaux en lien avec l’histoire locale.
Une visite commentée de l’église aura lieu à 14h (prévoir le pique-nique)
Parking salle de sport – La Tardière 8, Rue du Paradis La Tardière 85120 Terval Terval 85120 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « raudd@wanadoo.fr »}]
Randonnée découverte de 10km commentée sur les sites ou à proximité des moulins à eau et à vent ayant existé depuis 300 ans Moulin à vent Moulin à eau
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