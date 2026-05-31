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Circuit de sites : 18 moulins à découvrir !, Parking salle de sport – La Tardière, Terval

Circuit de sites : 18 moulins à découvrir !, Parking salle de sport – La Tardière, Terval

Circuit de sites : 18 moulins à découvrir !, Parking salle de sport – La Tardière, Terval samedi 27 juin 2026.

Lieu : Parking salle de sport - La Tardière

Adresse : 8, Rue du Paradis La Tardière 85120 Terval

Ville : 85120 Terval

Département : Vendée

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : Participation libre

Circuit de sites : 18 moulins à découvrir ! Samedi 27 juin, 09h00, 14h00 Parking salle de sport – La Tardière Vendée

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T09:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T15:00:00+02:00

Randonnée découverte de 10km commentée sur les sites ou à proximité des moulins à eau et à vent ayant existé depuis 300 ans, avec visite partielle, découverte des vestiges ou des traces dans le paysage. Parcours sur des chemins de randonnée qui permettent de comprendre la spécificité des moulins du bocage sur les petits cours d’eau et sur les coteaux en lien avec l’histoire locale.
Une visite commentée de l’église aura lieu à 14h (prévoir le pique-nique)

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Randonnée découverte de 10km commentée sur les sites ou à proximité des moulins à eau et à vent ayant existé depuis 300 ans Moulin à vent Moulin à eau

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