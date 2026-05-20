Terval

Soirée découverte à l’observatoire à La Chapelle-aux-Lys

La Chapelle aux Lys Terval Vendée

Tarif : 50 – 50 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-20 2026-07-22 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-19

Une soirée découverte à l’observatoire !

Une immersion dans le monde de l’astronomie dans un cadre familial et convivial, de la fin de l’après-midi jusque tard dans la nuit, et pourquoi pas toute la nuit si vous le souhaitez !

Ce tarif prend en compte un apéritif dînatoire, les boissons (à volonté), goûters nocturnes, tous de qualité biologique. .

La Chapelle aux Lys Terval 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 78 32 77 67 olivier@sauzereau.net

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English :

An evening of discovery at the observatory!

L’événement Soirée découverte à l’observatoire à La Chapelle-aux-Lys Terval a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin