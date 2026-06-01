Conférence débat sur les usages domestiques de l’eau, Salle Concordia, Terval

Conférence débat sur les usages domestiques de l’eau Vendredi 26 juin, 20h00 Salle Concordia Vendée

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T20:00:00+02:00 – 2026-06-26T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T20:00:00+02:00 – 2026-06-26T22:00:00+02:00

Présentation commentée de photos réalisées sur la commune montrant les éléments du patrimoine bâti ou aménagé pour l’usage domestique de l’eau (Fontaines, puits, lavoirs, abreuvoirs…) avec des anecdotes qui évoquent son importance historique dans la vie rurale.

Un échange avec la salle portera sur l’actualisation des usages de l’eau, les règlementations en vigueur et ses enjeux sociétaux.

Salle Concordia 1, Rue du Paradis la Tardière 85120 Terval Terval 85120 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « raudd@wanadoo.fr »}]

Présentation commentée de photos réalisées sur la commune montrant les éléments du patrimoine bâti ou aménagé pour l’usage domestique de l’eau. Échange avec la salle sur la situation actuelle. Eau Usages domestiques de l’eau