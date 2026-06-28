Séances Aviron « Cet été à Rennes » Base nautique Plaine de Baud Rennes 7 – 17 juillet Ille-et-Vilaine

Séances Découvertes Aviron

Le 8 juillet, deux créneaux proposés : de 15h à 17h pour les jeunes, de 17h à 19h pour tout public (jeunes et moins jeunes !). Rdv directement au Parc Baud Chardonnet. Inutile de réserver, venez en tenue de sport, on s’occupe du reste !

Les créneaux du 07, 17 et 18 juillet sont réservés aux Villages sportifs des Hautes Ourmes et du Parc de Maurepas. Rdv directement au club, à la Base Nautique de la Plaine de Baud.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-07T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-17T16:00:00.000+02:00

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Base nautique Plaine de Baud 35 rue Jean Marie Huchet, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



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