Séances Aviron « Cet été à Rennes » Base nautique Plaine de Baud Rennes
Séances Aviron « Cet été à Rennes » Base nautique Plaine de Baud Rennes mardi 7 juillet 2026.
Séances Aviron « Cet été à Rennes » Base nautique Plaine de Baud Rennes 7 – 17 juillet Ille-et-Vilaine
Séances Découvertes Aviron
Le 8 juillet, deux créneaux proposés : de 15h à 17h pour les jeunes, de 17h à 19h pour tout public (jeunes et moins jeunes !). Rdv directement au Parc Baud Chardonnet. Inutile de réserver, venez en tenue de sport, on s’occupe du reste !
Les créneaux du 07, 17 et 18 juillet sont réservés aux Villages sportifs des Hautes Ourmes et du Parc de Maurepas. Rdv directement au club, à la Base Nautique de la Plaine de Baud.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-07T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-17T16:00:00.000+02:00
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Base nautique Plaine de Baud 35 rue Jean Marie Huchet, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35042 Ille-et-Vilaine
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