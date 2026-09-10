Séances d’écoute : podcast « La statue de la fontaine de la place Royale », Place Royale, Nantes

Informations pratiques

Séances d’écoute : podcast « La statue de la fontaine de la place Royale » Dimanche 20 septembre, 10h00 Place Royale Loire-Atlantique

Se munir d’un smartphone et d’écouteurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Séances d’écoute : la statue de la fontaine veille sur la place Royale depuis 1865. Qu’a-t-elle à raconter ? Installez-vous confortablement dans un transat et écoutez le podcast « Les statues se racontent – 1# La statue de la fontaine de la place Royale » face à celle-ci.

Découvrir le podcast : https://soundcloud.com/user-482406385/les-statues-se-racontent-1-la-statue-de-la-fontaine-de-place-royale

Place Royale 44000 Nantes Nantes Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« data »: {« author »: « Nantes Patrimonia », « cache_age »: 86400, « description »: « Dans ce premier u00e9pisode du podcast « Les Statues se racontent », laissez-vous conter l’histoire de la statue centrale de la fontaine de place Royale.nnSculptu00e9e dans le marbre, immobile au milieu de la place Royale, elle voit et entend tout ! Vu00e9ritable tu00e9moin de l’histoire de Nantes, elle a du00e9cidu00e9 de rompre le silence et de vous raconter son histoire en 10 dates importantes !nnUn podcast proposu00e9 par la Direction du Patrimoine et de l’Archu00e9ologie de la Ville de Nantes et Nantes Patrimonia.nnRu00e9alisation et mixage : TOKSON StudionComu00e9dienne : Anna Lepley », « type »: « rich », « title »: « Les Statues se racontent – #1 La statue de la fontaine de place Royale by Nantes Patrimonia », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/artworks-7tdtcgJ3ag1ybnTo-MBULNA-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/user-482406385/les-statues-se-racontent-1-la-statue-de-la-fontaine-de-place-royale », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/user-482406385 », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 400}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 400}, « link »: « https://soundcloud.com/user-482406385/les-statues-se-racontent-1-la-statue-de-la-fontaine-de-place-royale »}] Conçue en 1786 par l’architecte Mathurin Crucy, la place Royale a été aménagée après la destruction des remparts médiévaux en 1790. Sa fontaine majestueuse de granit bleu et bronze représente la Loire (sous la forme d’Amphitrite, fille de Neptune) et ses affluents, surmontée de la ville de Nantes.

Séances d’écoute : la statue de la fontaine veille sur la place Royale depuis 1865. Qu’a-t-elle à raconter ? Installez-vous confortablement dans un transat et écoutez le podcast « Les statues se – 1#…

© Ville de Nantes