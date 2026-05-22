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Séances découvertes de souffle Pôle associatif Désiré Colombe Nantes

Séances découvertes de souffle Pôle associatif Désiré Colombe Nantes

Séances découvertes de souffle Pôle associatif Désiré Colombe Nantes jeudi 4 juin 2026.

Lieu : Pôle associatif Désiré Colombe

Adresse : 8 rue Arsène Leloup 44100 Nantes

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Heure de début : 19:00

Tarif : gratuit réservation

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-04 19:00 – 21:00
Gratuit : oui gratuit réservation Adulte 

La méthode Metgesandra propose une approche progressive et accessible de la respiration physiologique profonde. Guidée par l’idée que « la respiration, c’est la vie », elle invite chacun·e à retrouver un lien vital avec son souffle.Par un travail précis et régulier, elle active les muscles profonds et affine les sensations corporelles, jusqu’à faire respirer tout le corps. Cette pratique améliore la conscience de soi, favorise le relâchement, renforce la posture, et développe la confiance dans la relation à l’autre.

Pôle associatif Désiré Colombe Nantes 44100
0670353356


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