Séances découvertes de souffle Pôle associatif Désiré Colombe Nantes
Séances découvertes de souffle Pôle associatif Désiré Colombe Nantes jeudi 4 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-04 19:00 – 21:00
Gratuit : oui gratuit réservation Adulte
La méthode Metgesandra propose une approche progressive et accessible de la respiration physiologique profonde. Guidée par l’idée que « la respiration, c’est la vie », elle invite chacun·e à retrouver un lien vital avec son souffle.Par un travail précis et régulier, elle active les muscles profonds et affine les sensations corporelles, jusqu’à faire respirer tout le corps. Cette pratique améliore la conscience de soi, favorise le relâchement, renforce la posture, et développe la confiance dans la relation à l’autre.
Pôle associatif Désiré Colombe Nantes 44100
0670353356
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