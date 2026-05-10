Les Allumés de la Havane fêtent leurs 30 ans ! Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-14 18:00 – 23:00

Gratuit : non Participation libre Tout public

A Gozar la Salsa vous invite à partager sur Nantes des moments de convivialité avec la salsa !Au programme :Samedi 13 juin• 18h00 Initiation salsa avec Carlito• 19h30 Concert de SON CON CUERO• 21h30 > 01h Soirée DJDimanche 14 juin• 18h00 Initiation salsa avec Roberto• 19h30 Concert de LOS DUENDES• 21h30 > 23h Soirée DJBar et restauration sur place.

Île de Nantes Nantes 44200

02 40 89 33 69 https://www.ecossolies.fr/-Le-Solilab- http://www.agozarlasalsa.fr/



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