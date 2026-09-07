Séances découvertes des arts du cirques, Ecole des arts du cirque La Carrière, Saint-Barthélemy-d’Anjou
samedi 19 septembre 2026 · Ecole des arts du cirque La Carrière · Saint-Barthélemy-d'Anjou
Informations pratiques
Séances découvertes des arts du cirques 19 et 20 septembre Ecole des arts du cirque La Carrière Maine-et-Loire
Limité à 40 personnes / 10 inscrits par tranches d’âge
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
L’école du Cirque La Carrière oeuvre pour la valorisation des arts de la rue et la création artistique à travers des résidences d’artistes, des stages tous publics et des projets d’action culturelle.
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez vous essayer aux arts du cirque. Acrobatie, aérien, équilibre sur objet ou encore jonglerie sont au programme.
Durée de l’atelier : 1h sur inscription
Ouvert aux enfants de 3 à 5 ans en duo parent/enfant.
Ecole des arts du cirque La Carrière 61 – 63 rue de la Paperie 4924 Saint-Barthélemy-d’Anjou 49124 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0241323157 »}]
Acrobatie, aérien, équilibre sur objet, jonglerie…
© Paul Hamelin
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